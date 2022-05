“Todo el panorama me preocupa, pero especialmente las amenazas directas”, dice el juez Miguel Ángel Gálvez

Desde amenazas en redes sociales hasta solicitudes de antejuicio, el juez Miguel Ángel Gálvez, considera que hay un hostigamiento concertado en su contra el cual que se agudizó con su resolución por el caso Diario Militar.

El juez Miguel Ángel Gálvez analiza presentar una nueva denuncia ante la amenazas que han ido en aumento desde que resolvió enviar a juicio a nueve implicados en el caso Diario Militar.

En entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, el titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, expuso cómo ha sido objeto en las últimas de un hostigamiento sistemático. También acerca de la solicitud de antejuicio que presentó la fundación presidida por Ricardo Méndez Ruiz, que le acusa de prevaricato y abuso de autoridad.

Entrevista a juez Gálvez

Aquí se resume parte de la entrevista y se incluye en su totalidad en video:

¿Cuál es la amenaza que en este momento más le preocupa?

Todo el panorama me preocupa, pero especialmente las amenazas directas por parte de este personaje. La amenaza la da el mismo día que termino la resolución. […] Da la impresión de que hay una concertación de todas las instituciones, incluyendo el Organismo Judicial, entonces solo me menciona y se genera a través de las redes sociales y las instituciones una red de persecución contra mi persona.

-¿Cuando usted habla de este personaje, está hablando de la Fundación Contra el Terrorismo?

Sí, por supuesto.

¿Piensa plantear una denuncia en el Ministerio Público porque según se sabe si no la presenta el MP no va actuar?

Estos son delitos de acción pública. No me están amenazando a mí como persona sino en mi calidad de juez contralor del Organismo Judicial. Mi primer momento fue que lo puse de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, pero lamentablemente tampoco hará absolutamente nada. […] La única opción que me queda es que yo presente la denuncia, pero eso es lo que estoy analizando en este momento.

Según se sabe personal de la Fiscalía contra Operadores de Justicia y Sindicalistas ya le han visitado, usted les ha dicho que va a plantear la denuncia, ¿por qué duda en presentarla?

[…] El problema es que estos chico que vinieron del MP han venido dos veces, pero la verdad es que no me parece que haya mucha formalidad. Si en todo caso lo voy hacer, lo haré con una denuncia formal.

Juez Gálvez, ¿usted confía en el Ministerio Público?

Eso es precisamente lo que les dije a los del Ministerio Público, que lamentablemente la reelección de la señora y como se está desenvolviendo todo el tema de investigación, a mí me genera duda.

¿Usted sintió presiones inusuales durante las audiencias en el caso Diario Militar?

Por supuesto, en el tema de mi decisión de juez, lamentablemente no quedamos bien con todas las partes, el problema es que dentro de este proceso y la forma en cómo me amenazan y la forma en cómo se desenvuelve y se reconfiguran las instituciones, más da la impresión de que este personaje está instruyendo. Eso es lo que me preocupa porque se pierde lo más importante que es la objetividad.

La Corte Suprema de Justicia, indicó el juez Gálvez, pidió un informe para saber cómo está su seguridad. “Tergiversaron la solicitud”.

En Twitter, asegura, se le señala de forma espuria de delitos graves y que se le ha investigado a través del Departamento de Computo del Organismo Judicial. Información que en todo caso, indicó, tendría que requerir la Corte para establecer una investigación. “Da la impresión de que en la Corte hay consentimiento con todo lo que está pasando”.

El juez continúo hablando acerca del exilio, la prisión preventiva, exceso de recusaciones y la persecución a operadores de justicia.

Se adjunta toda la entrevista radial con el juez Gálvez de este lunes, 23 de mayo:

