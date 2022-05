Conap presenta denuncia por maltrato contra un mico león que fue rescatado en Puerto Barrios

Los animales silvestres, producto del tráfico y comercio ilegal, sufren maltrato y crueldad, ya que son colocados en cajas o en jaulas en condiciones no adecuadas, señala el consejo.

Publicidad

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) presentó una denuncia por maltrato en contra de un mico león, que fue rescatado en Puerto Barrios. El consejo señala que los animales silvestres producto del tráfico y comercio ilegal sufren maltrato y crueldad, ya que son colocados en cajas o en jaulas en condiciones no adecuadas, en ocasiones encadenados y sin alimentación.

“Repudiamos el maltrato que ha sufrido un espécimen silvestre de nombre común Mico León rescatado por DIPRONA y entregado al CONAP, este fue evaluado y atendido por un médico veterinario”, expresó Conap.

Según detalló, el mamífero presenta lesiones en sus patas y pododermatitis como consecuencia a permanecer en una jaula sucia con heces y orina.

Mico léon: entre la fauna del país

El Mico león es un especie de mamífero carnívoro de la familia Procyonidae el cual se distribuye por las selvas tropicales de Guatemala. Este pequeño mamífero tiene una cola particularmente larga, la cual utiliza para asegurarse mientras trepa por los árboles, un espécimen adulto alcanza una altura entre 42 y 58 centímetros y un peso de entre 4 a 10 libras.

Su especie, actualmente, se encuentra en la categoría 3 del Listado de Especies Amenazadas para Guatemala. Por lo que el Conap hizo un llamado a la población en general para erradicar el tráfico y comercio ilegal de la fauna silvestre. Estas especies tiene un alto valor ecológico, recordó la institución “extraerlos de su hábitat natural ocasiona la extinción ya que no podrán aportar sus genes”, puntualizó y recalcó que si no hay demanda de este tipo de animales silvestres, no existiría la oferta.

Asimismo, recordó los medios por los que se pueden denunciar estos ilícitos:

Ministerio Público 5990-0014

PNC/DIPRONA 4509-2107 y 3032-5596

(Visited 1 times, 1 visits today)

Publicidad