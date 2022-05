Elon Musk advierte que compra de Twitter no se hará sin esta condición

El empresario sudafricano, considerado la persona con más dinero en el mundo, sorprendió cuando anunció que quería comprar Twitter por $44 mil millones, pero su oferta está en suspenso.

La multimillonaria oferta de Elon Musk para comprar Twitter no se llevará a cabo a menos que se cumpla una condición fundamental, advirtió. El empresario sudafricano recordó que la adquisición de la plataforma no se hará hasta que tenga garantías sobre la plaga de cuentas falsas que abundan en la red social. “El director ejecutivo de Twitter se negó ayer a demostrar que menos del 5 % de las cuentas son falsas”, tuiteó Musk. “Hasta que no lo haga, el acuerdo no puede seguir adelante”, agregó.

To find out, my team will do a random sample of 100 followers of @twitter.

I invite others to repeat the same process and see what they discover …

— Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022