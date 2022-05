VIDEO: “Necesito un poco de tequila” para el dolor de rodilla, bromea el Papa

El video del papa Francisco bromeando con un grupo de seminaristas mexicanos se hizo viral en las redes sociales.

El papa Francisco bromeó con un grupo de seminaristas mexicanos que le preguntaron sobre sus dolores de rodilla diciendo que lo que necesita para el malestar es “un poco de tequila”, desatando las risas de los religiosos. El video, que se volvió viral, fue grabado durante la audiencia general de los miércoles y dura poco más de 30 segundos.

“Papa Francisco, ¿cómo sigues de la rodilla?” le pregunta uno de los seminaristas. “Muy caprichosa” responde el pontífice, refiriéndose a sus problemas en la rodilla que lo han obligado a mostrarse en silla de ruedas en un acto público y a posponer un viaje al Líbano. El seminarista prosigue y le dice: “Pero gracias por tu sonrisa; tu alegría y por estar aquí a pesar de las molestias. Nos das mucho ejemplo también para los futuros sacerdotes”. Francisco, de 85 años, les responde desde el Papa Móvil con una mirada pícara: “¿Sabes qué necesito para la pierna? Un poco de tequila”.

A seminarian from Mexico posted this video on TikTok. After thanking #PopeFrancis for being outside with the faithful despite his knee problems, pope tells him: "Do you know what I need for my knee? A bit of tequila." pic.twitter.com/DJThe2lwH9

