Diputado mata a manifestante y luego se quita la vida tras violentos disturbios

A primera hora de este lunes, las autoridades decretaron un toque de queda.

Trágico episodio en Sri Lanka. Un diputado del partido gobernante mató a tiros a un manifestante antigubernamental y luego se quitó la vida, en el marco de los violentos disturbios y enfrentamiento en las afueras de la capital, Colombo, informó la policía este lunes. De acuerdo con el informe oficial, el diputado Amarakeerthi Athukorala abrió fuego en contra de dos personas que bloqueaban su vehículo, en Nittambuwa; una murió y otra resultó herida. El legislador fue encontrado, posteriormente, sin vida, tras intentar refugiarse en un edificio cercano.

Sri Lanka vive disturbios y enfrentamientos entre partidarios del gobierno y los manifestantes que reclaman la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa, los cuales han dejado más de 180 heridos e incluso cinco muertos. A primera hora de este lunes, las autoridades decretaron un toque de queda en Colombo, y Rajapaksa exhortó a la población a “mostrar moderación y a recordar que la violencia solo engendra violencia”. “La crisis económica en la que nos encontramos necesita una solución económica que esta administración se comprometió a encontrar”, escribió el mandatario en Twitter.

Strongly condemn the violent acts taking place by those inciting & participating,irrespective of political allegiances. Violence won’t solve the current problems.

I request all citizens to remain calm & exercise restraint. I urge everyone to work together in solving this crisis

— Gotabaya Rajapaksa (@GotabayaR) May 9, 2022