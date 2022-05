Jorge Luis Donado de ser electo fiscal general: “no esperaríamos ningún tipo de injerencia”

Estas fiscalías no entrarían en los planes de Jorge Luis Donado

El presidente Alejandro Giammattei culminó este miércoles, 2 de mayo de 2022, las entrevistas con los seis aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP). Durante el último encuentro, el gobernante dialogó con el candidato Jorge Luis Donado Vivar, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

En la entrevista, Giammattei interrogó al aspirante sobre qué fiscalías son inoperantes en el MP, esto tras declarar que desaparecería la Unidad Liquidadora y distribuir su funcionamiento en las distintas fiscalías distritales.

Donado Vivar disolvería la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la cual se creó para promover la persecución penal, dirigir la investigación de los delitos de acción pública y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.

“Tenemos una Fiscalía contra el Crimen Organizado que se dedica al tema de robo de vehículos, bancos y armas de fuego, pero sacamos de la Fiscalìa contra el Crimen Organizado los secuestros, extorsiones y trata de personas, y las generamos como fiscalías de sección. Pero no le damos razón de ser a una fiscalía de crimen organizado, entonces habría que replantearse y aprovechar de mejor manera el recurso humano, por lo que pensaría en disolverla”, declaró el jefe del PGN.

El gobernante también cuestionó a Donado Vivar sobre cómo trabajaría con las agencias que cooperan con el ente investigador, ya sean nacionales o extranjeras. Además, sobre qué garantía estaría solicitando para que se respete la soberanía judicial y la no tolerancia a presiones en casos específicos.

“La relación con cooperantes nacionales o extranjeras no gubernamentales se tiene que basar en el respeto, y la cooperación se debe de alinear con los objetivos estratégicos de la institución. Si yo tengo ciertas necesidades como institución, pues yo esperaría que me apoyen satisfaciendo la necesidad que yo tengo”, expresó. el candidato a jefe del MP.

Agregó que se debe ser respetuosos de los convenios internacionales, el intercambio de información, la operativización de la información, y las asistencias judiciales.

“Esas son situaciones que están normadas y que como Estado e institución debemos de respetar, pero no podemos ir más allá de eso (…). Entonces no se puede aceptar ningún tipo de injerencia. Además de eso, la finalidad es generar investigaciones objetivas, técnicas, científicas y con proyección humana. Esto implica garantizar al sindicado a la víctima que se va a hacer un trabajo transparente. Por lo tanto, no esperaríamos ningún tipo de injerencia porque la actuación del Ministerio Público está apegada a la ley”, manifestó.