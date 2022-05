Productores de maíz advierten medidas de hecho por supuestos cobros ilegales

De acuerdo con Sergio Chajchagüin, transportista de San Luis, Petén, es en los puestos de control que están atravesando “duros problemas” y dijo que, por ejemplo, este fin de semana se decomisó un camión que transportaba 300 quintales de maíz.

Los transportistas y productores piden que se instale una mesa de diálogo con las autoridades del gobierno para abordar la problemática y se preste atención a las denuncias. Según los trabajadores, en caso de que no se atienda a su llamado estarían tomando otras medidas de hecho.

Aunque las medidas no son populares, indicaron que podría cruzar los camiones en las rutas y no transportar más productos a la capital.

Los portavoces representan a Quiché, Alta Verapaz y Petén, donde se encuentra especialmente la mayor cadena productiva de granos básicos, quienes en conjunto piden al Gobierno que provean de soluciones.

“Desabastecer el mercado sería crítico para la gente, el consumidor final. La Terminal no cuenta con granos básicos ya. Ustedes saben que si el campo no produce, la ciudad no come”, afirmó otro afectado.