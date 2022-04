Mujer es hallada muerta en vivienda de sus padres entre excremento, orina y gusanos

Los padres de la mujer de 36 años, podrían ser acusados de asesinato en segundo grado por la "negligencia crónica severa".

Un gran jurado en Louisiana podría acusar a una pareja de asesinato en segundo grado luego de que su hija de 36 años fuera hallada muerta en un sofá entre heces fecales y orina. Por años, Lacey Ellen Fletcher sufrió la desatención y el maltrato de sus padres Sheila y Clay Fletcher antes de morir de “negligencia crónica severa”.

Su cuerpo fue hallado en la vivienda familiar en Slaughter en enero pasado. El peso del cuerpo era de 96 libras cuando oficiales los descubrieron sin vida. La víctima además tenía COVID-19, aunque no está claro cómo se expuso al virus.

Sam D’Aquilla, fiscal de distrito de East Feliciana, dijo a NOLA.com que la madre de la mujer sirvió en varias posiciones municipales. Sheila, de 64 años, incluso sustituyó al alcalde de Slaugther cuando este debía ausentarse de sus labores.

Lacey Ellen Fletcher Wiki

Lacey Ellen Fletcher Biography

Who was Lacey Ellen Fletcher ?

The respected parents of a woman suffering from Lockdown Syndrome who was found dead fused to a living room couch, covered in bugs andhttps://t.co/jwFOA8LZZE pic.twitter.com/ygHpuEF9GW

— wikisoon (@wikisoon3) April 29, 2022