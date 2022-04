CC resuelve que Gustavo Alejos no sea investigado por financiamiento de la UNE

La resolución de la Corte de Constitucionalidad establece que Alejos no podrá ser juzgado por el delito de financiamiento electoral no registrado.

Publicidad

La Corte de Constitucionalidad resolvió que el ex secretario privado de la Presidencia y empresario, Gustavo Alejos no será investigado por el delito de financiamiento electoral no registrado.

Alejos fue acusado en este caso por haber aportado Q500 mil a la campaña del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) a través de un cheque que emitió en mayo de 2015. Ahora, tras la resolución de la corte, seguirá ligado a proceso únicamente por el delito de asociación ilícita.

La CC amparó la acción legal de inconstitucionalidad la cual se planteó por Mario Leal Castillo, ex candidato a la Vicepresidencia y Rodrigo Leal Castillo, quienes argumentaron que el delito de financiamiento electoral no registrado no existía cuando supuestamente se cometieron los hechos.

Por esta misma resolución anteriormente fueron beneficiados la ex presidenciable Sandra Torres y otros acusados en este caso.

(Visited 45 times, 45 visits today)

Publicidad