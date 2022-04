Casa Blanca: La vicepresidenta Kamala Harris dio positivo por Covid-19

“Hoy di positivo por Covid-19. No tengo síntomas y continuaré aislándome”, escribió Harris en Twitter.

La Casa Blanca confirmó este martes que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dio positivo a pruebas de detección de Covid-19, aclarando que la funcionaria es asintomática y que se encuentra trabajando desde su residencia oficial. El gobierno estadounidense también precisó que Harris no se considera un contacto cercano actual del presidente Joe Biden.

“Hoy, la vicepresidenta Harris dio positivo al Covid-19 en pruebas rápidas y de PCR. No ha presentado síntomas, se aislará y continuará trabajando desde la residencia de la vicepresidenta”, dijo Kirsten Allen, secretaria de prensa de Harris. “Ella no ha sido un contacto cercano con el presidente o la primera dama debido a sus respectivos cronogramas de viaje recientes”, apuntó Allen, agregando que Harris “regresará la Casa Blanca cuando dé negativo”.

Harris confirmó posteriormente, por medio de sus redes sociales, el diagnóstico, e hizo énfasis en que ya estaba vacunada. “Hoy di positivo por Covid-19. No tengo síntomas y continuaré aislándome y siguiendo las pautas de los CDC. Estoy agradecida de haber estado vacunada y reforzada”, escribió.

Today I tested positive for COVID-19. I have no symptoms, and I will continue to isolate and follow CDC guidelines. I’m grateful to be both vaccinated and boosted.

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 26, 2022