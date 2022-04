Lanzan Reto Naturalista Ciudad de Guatemala 2022

Así puede participar en el Reto Naturalista Ciudad de Guatemala 2022.

En el Día Mundial de la Tierra y el Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) realizó el lanzamiento del Reto Naturalista Ciudad de Guatemala 2022, el cual se llevará a cabo a partir del 29 de abril al 2 de mayo del presente año, asimismo, se une a la celebración del Centenario del Jardín Botánico.

En ese marco, el Conap realiza el Reto Naturalista Ciudad de Guatemala 2022, donde diversas iniciativas como la academia, municipalidades, oenegés ambientalistas, club de observadores de aves, entre otros, se han sumando a este reto en el departamento de Guatemala, siendo un evento internacional conocido como City Nature Challenge, se lleva a cabo cada año para registrar de forma colaborativa tantas observaciones de vida silvestre como sea posible durante un desafío de cuatro días. Es organizado a nivel internacional por la Academia de Ciencia de California y el Museo de Historia Natural del Condado de los Ángeles.

Participan personas de todo el mundo, de más de 600 ciudades y comunidades, exploran la naturaleza en sus vecindarios, parques naturales, jardines y ciudades para encontrar y documentar la vida silvestre durante los cuatro días del reto, se registran cuántas observaciones de la naturaleza se recopilan, cuántas especies diferentes se documentan y cuántas personas ayudan a esta comunidad científica global a comprender mejor la naturaleza en todo el mundo.

Para Guatemala es la primera vez que se participa abarcando todo el departamento y sus municipios aledaños. Con los datos recopilados se podrá conocer mejor las especies de animales, plantas y hongos que forman parte de la riqueza natural que nos rodea y tomar mejores decisiones para su conservación.

