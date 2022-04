EE.UU. implementa línea anticorrupción para denunciar actividades corruptas en Guatemala

Los posibles actos de corrupción o movimientos de capitales mal habidos podrán reportarse a esa línea y la información será luego examinada por la Fuerza de Tarea de Anticorrupción del Triángulo del Norte, se detalló.

El gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) lanzó una línea de información anticorrupción para presentar información sobre actividades corruptas en Guatemala, Honduras o El Salvador que tengan una conexión con la nación norteamericana.

Las autoridades informaron que los denunciantes deben enviar la información a través del correo electrónico a combatiendocorrupcion@fbi.gov.

Los posibles actos de corrupción o movimientos de capitales mal habidos podrán reportarse a esa línea y la información será luego examinada por la Fuerza de Tarea de Anticorrupción del Triángulo del Norte, se detalló.

El gobierno de Joe Biden anunció la creación de una línea directa para comunicar denuncias de corrupción en esos tres países, cuyo combate considera clave para abordar las causas de la migración irregular de Centroamérica a Estados Unidos.

The U.S. Government has launched an anticorruption tip line for submitting information about corrupt activity in Guatemala, Honduras, or El Salvador that has a connection to the United States.

Submit information by emailing combatiendocorrupcion@fbi.gov pic.twitter.com/7MaMJWqNho

— Justice Department (@TheJusticeDept) April 22, 2022