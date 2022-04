Dos sicarios esperaron a reconocido youtuber en la puerta de su casa para asesinarlo

“Aquí vengo a hacer vueltas a los bancos", comentó el youtuber antes de ser asesinado.

Dos sicarios asesinaron de 10 balazos al youtuber mexicano el Compa Jorge, cuyo nombre real era Jorge Luis, en la puerta de su casa en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en México.

El Compa Jorge recibió 10 balazos cuando llegó a abrir la puerta de su hogar, ubicado muy cerca de un cuartel del Ejército mexicano. Testigos narraron a la policía que se percataron de que dos sujetos armados ya lo estaban esperando. Llama la atención que meses antes el youtuber hizo un video en el que narra cómo fue el día que conoció a Iván Archivaldo, uno de los hijos del Chapo.

Al lugar de la tragedia arribaron policías estatales y municipales, así como militares mexicanos y elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona ya que los fans del youtuber comenzaron a llegar a su domicilio. En la escena del crimen hallaron 10 casquillos percutidos; de estos tiros la mayoría de ellos se impactaron en el tórax de la víctima.

La policía mexicana sospecha que la ejecución del Jorge Compa está relacionada con una venganza de un cártel del narcotráfico, pero no dio el nombre de la organización criminal. Cabe recordar que el grupo que tiene el control de ese estado es el Cártel de Sinaloa (CDS), fundado por Joaquín Guzmán Loera, quien actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en los Estados Unidos, pero que le heredó la jefatura a sus hijos: Ovidio, Iván Archivaldo y Alfredo.

Un año antes de su asesinato, en marzo de 2021, el Compa Jorge realizó un video en el que narra cómo conoció a Iván Archivaldo y las palabras que intercambiaron. Al parecer, al narcotraficante le gustó el equipo de sonido que tenía el auto de Jorge, incluso se le acercó para preguntarle por la marca, luego de que un primo del youtuber los presentara. Aclaró que el encuentro se llevó a cabo hace muchos años y que no tenía idea de que era hijo del capo.

“La verdad mis respetos para él, no sé si llegue a ver este video, pero si lo ve pues mis respetos compa, estamos a la orden (…) Él me dijo: ‘Hey compa, me gusta su sonido, de qué equipo de sonido le pusiste, porque yo tengo un BMW y le metí $20,000 dólares y no suena igual (…) De hecho llegué a tener su número de teléfono (…) Después ya nunca lo volví a ver”.