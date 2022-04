Tiroteo en centro comercial de Columbia deja más de 12 heridos

Tras el tiroteo, el Minex aseguró que el Consulado General de Guatemala en Raleigh está en apresto y coordina con autoridades locales para verificar si hay algún guatemalteco afectado.

Un tiroteo se registró este sábado 16 de abril en un centro comercial de Columbia, en el estado de Carolina del Sur, Estados Unidos. El hecho generó que se evacuara a las personas ubicadas a 10 millas del centro comercial.

Sobre las cinco de la tarde hora local, el jefe de la policía de Columbia, el jefe Holbrook convocó a una rueda de prensa para entregar más detalles del hecho. Según la información preliminar, entre las dos y las tres de la tarde los miembros de seguridad del centro comercial llamaron al 911 por un incidente con armas dentro del establecimiento y luego se activaron más de 10 llamadas sobre el mismo punto.

Los oficiales de diferentes departamentos atendieron el llamado de alerta de la emergencia que se presentó en una zona de alto tránsito dentro del centro comercial, pues confluyen almacenes y la zona de comidas.

Los oficiales de policía despejaron la zona y pidieron a las personas que se encontraban cerca que despejaran lo más pronto posible la zona mientras se estableció un punto de mando unificado cerca para poder evacuar a los sobrevivientes, mayores y menores de edad.

Las autoridades reportaron un total de 12 personas heridas pero ninguna víctima fatal. De estas 12 personas, 10 están heridas por disparos perpetrados por los atacantes, 8 de ellos fueron trasladados a los hospitales cercanos y dos están graves pero estables.

La víctima de mayor edad tiene 75 años mientras que el menor tiene apenas 15, informó el oficial: no se reportaron niños en el incidente.

When unfortunate incidents like this happen, an ‘all hands on deck’ approach is taken. A tremendous thank you to surrounding law enforcement partners who are helping #ColumbiaPDSC answer the call for service. pic.twitter.com/Vh9eYuJ4dj

— Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) April 16, 2022