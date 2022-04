Pandillero de la MS-13 dice que es culpable de matar a un guatemalteco

Kevin Granados Coreas, de 23 años, alias “Lonely”, confesó cómo asesinó a un connacional originario de Chimaltenango.

Un miembro de la pandilla MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha, se declaró culpable en Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), por el asesinato a machetazos del guatemalteco Julio César Espantzay González, informó la fiscalía del condado de Nassau, en Long Island.

Fue en Long Island donde en enero del 2017 murió Espantzay, y en ese mismo lugar se registraron otros asesinatos de jóvenes a manos de ese mismo grupo, que en 2012 el gobierno de Estados Unidos incluyó en la lista de organizaciones criminales internacionales.

De acuerdo con un comunicado de la fiscalía, Kevin Granados Coreas, de 23 años, y conocido como “Lonely” se declaró culpable el miércoles de asesinato en segundo grado y conspiración y enfrenta un mínimo de 23 años de prisión hasta cadena perpetua cuando sea sentenciado el 23 de mayo.

Granados Correas y la víctima, de 19 años, trabajaban en un restaurante donde se hicieron amigos y la noche en que fue asesinado el primero invitó a Espantzay a un parque a fumar marihuana y pasar el rato con unas mujeres , señaló la fiscal de Nassau, Anne T. Donnelly.

En el asesinato participaron además Antonio Cullal, Raúl Ponce y Gerson Stanley Juárez, indicó además la fiscalía.

Espantzay González, fue reportado desaparecido a finales de enero del 2017 y su cuerpo encontrado el 23 de marzo en un área boscosa por una persona que caminaba a un perro, y no fue hasta el 5 de abril que fue identificado. Sus restos fueron repatriados a su localidad natal, Chimaltenango.

Granados Coreas fue arrestado el 15 de agosto del 2017 y acusado por el asesinato. Según la acusación, Carlos Portillo y Roberto Abrego Reyes presuntamente ordenaron el asesinato de Espantzay Gonzalez porque lo consideraban enemigo de la pandilla.

Kevin Granados-Coreas, 19, of Rosedale, Queens, charged in homicide of teen whose body was found in March in the Massapequa Preserve. pic.twitter.com/OnDNtJB5um

— Nicole Fuller (@nicolefuller) August 16, 2017