Un guatemalteco entre los heridos en tiroteo en el Metro de Nueva York

La Cancillería informó que se identificó a un connacional entre las personas que resultaron heridas en el ataque armado ocurrido el pasado 12 de abril en una estación de metro de Brooklyn, un barrio de Nueva York.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) detalló que se trata de un joven de 18 años, originario de Totonicapán, y que reside en Estados Unidos desde el año pasado.

“Labora en las cercanías del lugar donde ocurrió el ataque. Desafortunadamente sufrió una herida de bala en una de las piernas, como parte del tiroteo, cuando se dirigía a su trabajo”, destacó en un comunicado de prensa el Minex.

En cuanto a su estado de salud, se informó que se encuentra estable y libre de peligro.

“Como parte de las acciones de asistencia y protección, personal del Consulado General de Guatemala en Nueva York continuará dando seguimiento al caso del connacional, durante toda su recuperación, a la vez que mantendrá comunicación con las autoridades en relación a la identificación de heridos o víctimas mortales”, se añadió en el texto.

Cabe resaltar que, luego de haberse reportado el ataque, personal del consulado de Guatemala en Nueva York, Estados Unidos, inició la coordinación respectiva con las autoridades locales para identificar si había connacionales perjudicados por la balacera.

La justicia estadounidense juzgará al sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York, que el martes dejó 23 heridos, diez de ellos de bala, detenido este miércoles, por “ataque terrorista”, anunciaron las autoridades.

El detenido identificado como Frank R. James, un afroestadounidense de 62 años nacido en Nueva York, comparecerá mañana, jueves, ante el tribunal federal de Brooklyn, anunció la corte.

“Lo atrapamos”, exclamó el alcalde Eric Adams tras la detención del hombre más buscado de Nueva York desde que el martes por la mañana en plena hora punta, activó granadas de humo y abrió fuego contra los pasajeros de un vagón de metro que entraba en la estación “36 Street” en Brooklyn.

Su detención, en una calle del sur de Manhattan, fue posible gracias a la colaboración ciudadana. Varios testigos lo identificaron en un McDonalds y caminando después por la calle.

El sospechoso realizó 33 disparos, según la policía, que encontró en el lugar del ataque una pistola Glock 17 de 9 mm, tres cargadores de municiones adicionales y un hacha. 10 personas resultaron heridas de bala -no se teme por la vida de ninguna- y otras 13 por inhalación de humo y otros daños sufridos cuando huían del lugar.

