Detienen al sospechoso del tiroteo en el metro de Nueva York tras cacería de un día

“Lo atrapamos”, dijo el alcalde neoyorquino, Eric Adams, en una rueda de prensa al anunciar el arresto.

La Policía de Nueva York detuvo este miércoles, tras una cacería de un día, al sospechoso del tiroteo perpetrado la víspera en una estación de metro en Brooklyn, que dejó 23 heridos, informó el alcalde neoyorquino, Eric Adams, en conferencia de prensa. “Lo atrapamos”, dijo Adams ante los periodistas, tras anunciar el arresto. Adams había pedido a los ciudadanos estar “vigilantes”, pero aclaró que no había pruebas de que el tirador tuviera un cómplice: “Parece que actuó solo”, dijo.

My fellow New Yorkers: we got him.

Join us at 1 Police Plaza for an update on yesterday’s shooting in Brooklyn. https://t.co/OyKU0Zrm7c

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 13, 2022