UE abordará la acusación de crímenes de guerra en Ucrania

Karim Khan, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, se reunirá el domingo con el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en Luxemburgo, y luego participará en una cita con los ministros de Relaciones Exteriores del bloque el lunes.

La Unión Europea (UE) abordará su apoyo a la investigación de posibles crímenes de guerra cometidos en Ucrania con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en los próximos dos días, informó el sábado la Comisión Europea.

Karim Khan, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, se reunirá el domingo con el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en Luxemburgo, y luego participará en una cita con los ministros de Relaciones Exteriores del bloque el lunes.

Estas reuniones buscan marcar el apoyo contundente de la UE -también expresado en el comunicado del G7 el jueves- a las investigaciones sobre posibles atrocidades cometidas en Ucrania, sobre todos después de las decenas de cadáveres descubiertos en Bucha, un ciudad cercana a Kiev.

Your fight is our fight. Europe is on your side.

This is the message I brought to President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people yesterday in Kyiv. pic.twitter.com/UvWtm26Iww

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022