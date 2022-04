Famoso skater es sentenciado a 45 años de prisión

El skater tiene cinco días hábiles para apelar la resolución del Tribunal de Enjuiciamiento.

El famoso skater mexicano Mario Sáenz recibió el viernes la sentencia por haber asesinado en septiembre de 2017 a su entonces pareja Victoria Pamela Salas. El atleta, que ya lleva varios años en prisión, finalmente conoció la resolución de las autoridades donde se le halla culpable. La condena a la que se hizo acreedor Saenz por el feminicidio es de 45 años de prisión, aunado a que deberá pagar una cantidad de 485 mil pesos mexicanos como reparación del daño y cubrir los gastos funerarios de Salas.

No obstante, aún tiene la posibilidad de apelar la sentencia que dio el Tribunal de Enjuiciamiento, siempre y cuando lo haga en los próximo cinco días hábiles. Tras conocer el fallo en sus redes sociales hubo una postura al respecto con el siguiente mensaje:

“Este es Mario Saenz, skater profesional quien hasta hace 5 años su objetivo en la vida era poner el nombre de México en alto en las olimpiadas gracias a su pasión: patinar. Hoy, Mario Sáenz recibió una errónea sentencia de 45 años por un delito que no cometió. Un Estado que defiende feminicidas y fabrica culpables ha sentenciado SOLO con dos FALSOS SEÑALAMIENTOS a un inocente, mientras el verdadero feminicida sigue libre y el feminicidio de V.S impune. Esta sentencia NO ES JUSTICIA. ¡Seguiremos luchando por tu libertad, Mario!.Cuenta manejada por Community Manager”, dice la publicación en Instagram.