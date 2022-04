El paciente que deleitaba con su voz sale recuperado del Hospital Temporal Parque de la Industria

Don Manuel ingresó al centro asistencial el 6 de diciembre de 2021, y debido a la complicación de la enfermedad fue ingresado a sala de cuidados intensivos, pues necesitaba de oxígeno complementario.

“Que Dios les bendiga y gracias por todos lo que me han ayudado”, con estas palabras agradeció y se despidió del personal de salud don Manuel Ramírez, de 68 años, quien recibió atención en el Hospital Temporal Parque de la Industria, luego de haber sido diagnosticado con Covid-19.

Don Manuel ingresó al centro asistencial el 6 de diciembre de 2021, y debido a la complicación de la enfermedad fue ingresado a sala de cuidados intensivos, pues necesitaba de oxígeno complementario.

En el mismo mes en el que ingresó y gracias a la atención del personal de salud, don Manuel dio negativo a la enfermedad; sin embargo, le quedaron secuelas y su vida cambió radicalmente, ya que sólo tiene un hermano de avanzada edad que no puede hacerse cargo de él.

Don Manuel el paciente que deleitaba con su melodiosa voz sale recuperado del COVID-19 del Hospital Temporal Parque de la Industria pic.twitter.com/dAtjeloDtk — Oliver Paniagua (@OliverPaniaguaa) April 10, 2022

Su vida de artista

La vida de don Manuel ha sido cantar y también vendía sus pinturas. Su privilegiada voz se escuchaba en el centro asistencial; la actitud del paciente motivaba a todos los que estuvieran a su alrededor. Aunque ya no tenía la enfermedad, las secuelas no lo dejaban regresar a su hogar porque no podía vivir solo.

Por esta razón, el personal de Trabajo Social del centro hospitalario acudió a varias instituciones para ubicar un lugar que sería el nuevo hogar de don Manuel, y de esa manera ayudarle en su rehabilitación. Con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, se determinó que el Hospital de Rehabilitación y Ortopedia Jorge Von Ahn, sería un lugar adecuado.

El 31 de marzo, luego de tres meses de atención, el personal del Hospital Temporal Parque de La Industria despidió con mucha alegría a don Manuel, pero a la vez con nostalgia, pues ya no escucharán el canto que cambiaba el ambiente en los pasillos del centro asistencial.

