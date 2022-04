Encuentran el cadáver de famoso fotógrafo de guerra cerca de Kiev

Según la oenegé ucraniana IMI (Instituto de Información de Masas), citando información preliminar de la fiscalía general, el periodista "desarmado" habría sido alcanzado por "dos disparos" de soldados rusos.

El fotógrafo y documentalista ucraniano Maks Levin fue encontrado muerto cerca de la capital ucraniana, Kiev, tras estar desaparecido desde hace más de dos semanas, informó el sábado el asesor presidencial Andriy Yermak.

“Desapareció en la zona de hostilidades el 13 de marzo en la región de Kiev. El 1 de abril, su cuerpo fue encontrado cerca de la aldea de Guta Mezhyguirska”, dijo el jefe de la administración presidencial, Andrey Iermak, en Telegram.

Levin, de 40 años y padre de cuatro niños, colaboró con varios medios ucranianos e internacionales.

En 2014, a inicios de la guerra contra los separatistas prorrusos, apoyados por Moscú en el este de Ucrania, logró salir de una ciudad del sureste que estaba rodeada en ese momento, donde murieron cientos de soldados ucranianos en pocos días.

Photojournalist Maks Levin was killed while covering russian aggression. His legacy is enormous: through photos he had testified the war since 2014, survived Ilovaisk encirclement. He was a friend of another talented photographer V.Hurniak, whose life russia claimed in 2014. RIP pic.twitter.com/jGOlL9S9oJ

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) April 2, 2022