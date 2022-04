Novios son capturados mientras se desarrollaba su boda

La novia agarró a su madre por el cabello, antes de lanzarla al suelo, patearla y golpearla.

Una boda en Escocia culminó en el arresto de los novios así como el padrino del evento tras una pelea entre los presentes. El Daily Record reportó que esta semana los acusados se declararon culpables de varios cargos. Los hechos se reportaron el 24 de junio de 2019 en medio de la fiesta de celebración del enlace matrimonial en una recepción en West Lothian.

No está claro qué provocó la pelea que dejó a la madre de la novia y a dos invitados heridos.

A blushing bride, her husband and best man spent their wedding night in a jail cell after a rammy broke out.

Bride Claire Goodbrand's reception celebration descended into a violent fight after she attacked and injured her mum.

Read more here: https://t.co/ChBSYRtznh pic.twitter.com/Ui0Hp6kols

— Record Crime & Courts (@RecordCrime) March 29, 2022