Giammattei promete playas limpias para descanso de Semana Santa

Playas Limpias se efectuará en los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa, Sololá, Izabal y Petén.

Playas Limpias, un programa que impulsa el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para proteger los recursos hídricos del país será ejecutado nuevamente en 2022 durante Semana Santa. El presidente Alejandro Giammattei impulsó la iniciativa en un acto público que se llevó a cabo en Santa Elena, Flores, Petén.

“Les queremos pedir, por favor, pongan la basura en su lugar. No dejemos tirada la basura en nuestras playas, no la dejemos tirada en nuestros ríos, no la dejemos tirada en nuestros lagos, porque entonces le hacemos daño al patrimonio de nuestro país”, expresó Giammattei.