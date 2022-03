VIDEO: Escenas de pánico en el aeropuerto de Cancún por supuesto “tiroteo”

Un estruendo se escuchó al mediodía de este lunes, desatando el pánico entre los pasajeros, quienes abandonaron las instalaciones del aeropuerto buscando ponerse a salvo.

Escenas de pánico se vieron en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en México, tras un supuesto “tiroteo” en una de las terminales. Un estruendo se escuchó al mediodía de este lunes en la terminal 3 del aeropuerto, alertando a los pasajeros, quienes en su mayoría abandonaron las instalaciones buscando ponerse a salvo. Sin embargo, las autoridades no confirmaron que se tratara de un incidente armado.

Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, informó en su cuenta de Twitter que habían recibido llamadas informando sobre “detonaciones de arma de fuego” en el lugar, pero indicó que “se siguen verificando” los reportes. Hernández Guitérrez también aclaró que, de momento, no se tienen informes de personas lesionadas, ni tampoco se han encontrado cartuchos percutidos que confirmen la versión del tiroteo. El funcionario luego dijo que la caída de un anuncio publicitario coincidía con el momento en el que las personas comenzaron a correr.

Por su parte, Óscar Montes de Oca, fiscal general del Estado, también dijo, en declaraciones a medios locales, que no estaba confirmada la versión de una balacera, y agregó que se recibió el reporte de que explotó una máquina utilizada para repartir el equipaje de los pasajeros. “Estamos en proceso de investigar qué fue lo que sucedió”, dijo Montes de Oca.

También el periodista Joshua Freeman, quien se encontraba en el aeropuerto en el momento del incidente, explicó que vio “gente corriendo y gritando (…) y escondiéndose detrás de los escritorios y sillas”. “La gente pensó que alguien tenía un arma, pero la seguridad (del aeropuerto) no lo puede confirmar. La terminal ha sido parcialmente evacuada”, escribió en Twitter. Posteriormente, Freeman actualizó diciendo que la alarma se había detenido y que nuevamente se había permitido el ingreso a los pasajeros. “Una trabajadora de una aerolínea que anunció que las personas podían regresar a la terminal me dijo que la seguridad le informó que una máquina de rayos x explotó, desatando el pánico”, agregó.

Alarm has stopped and people have been let back inside. One airline worker who announced that people could return to the terminal tells me that security informed her an x-ray machine blew up, setting off a panic.

