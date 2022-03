El misterio sobre el impacto del avión en China donde murieron 132 personas, según expertos

Las investigaciones apenas empiezan, pero se destaca la caída directa en vertical a gran velocidad.

La forma en que se impactó el avión de China Eastern Airlines, el cual volaba de manera normal hacia Guangzhou cuando de repente empezó a caer “en picada” hacia una zona boscosa, ha llamado la atención de expertos en aviación, quienes consideran que es un misterio. “Es muy extraño”, comentó Jeff Guzzetti, exjefe de investigación de accidentes de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., según un reporte de Bloomberg News. En el peor accidente en una década murieron 132 personas, incluidos los nueve miembros de la tripulación.

Los expertos destacan que la forma en que volaba el avión Boeing 737-800 y cómo se precipitó es inusual, ya que la punta “iba directamente al suelo”. El reporte agrega que el vuelo MU5735 estaba a unos 29 mil pies de altitud, aproximadamente a 100 millas de su destino, cuando comenzó a descender a gran velocidad, ¡más de 3 mil pies en segundos!, de acuerdo con datos de Flightradar24.

The China Eastern flight dived 29,000 feet in its last 150 seconds. Like a missile. Grab from that clip on the right captures what is believed to be the plane diving straight down, nearly 90°. Truly horrifying. Answers hopefully soon. Prayers for the families of those on board. pic.twitter.com/ZbZnrCaslj

