“Si se invierte en la niñez, especialmente en niñas, se tendrá una sociedad más progresista y segura”, Carlos Carrera, de UNICEF

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Guatemala recomienda a los diputados aprobar el Sistema Nacional de Protección Integral, que lleva varios años en discusión.

Publicidad

La conmemoración del Día internacional de la mujer y la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción son fechas que inciden para que haya un cambio en favor de la niñez desde programas de salud y de educación, recomienda UNICEF.

¿Qué aprendieron las autoridades gubernamentales y cuáles fueron los cambios por la tragedia en Virgen de la Asunción?

–Fue un suceso horrible, por lo que UNICEF desde hace décadas aboga sobre la institucionalización de los niños, ya que no es la mejor solución. Se ha reiterado que debe haber programas ambulatorios, donde se menciona que los niños no deben vivir en esos sitios, sino que reciban asistencia todos los días por medio de programas de recuperación psicosocial. En los casos donde los padres han fallecido o no tienen condiciones para mantenerlos, se recomienda que se ubiquen en familias ampliadas o sustitutas. Desde la tragedia, ha habido una disminución de niños y niñas en las instituciones gubernamentales, antes eran cinco mil y ahora se mencionan unos tres mil 500; aunque es una fase inicial, se requiere de más cobertura con personal adecuado que cumpla con su rol preventivo.

¿Qué tipo de programas se deben incluir?

–Creemos que una de las estrategias apropiadas es que se apruebe la iniciativa de ley que contempla la creación del Sistema Nacional de Protección Integral para las niñas y la adolescencia. Con esa ley, se facilitaría la atención a ese grupo de la población. Como servicios de protección para familias vulnerables, también protección social y apoyo económico. También se aborda el tema de la privación de la libertad de adolescentes en conflicto con la ley, donde se debe fomentar programas de educación para que tengan un mejor futuro. En cuanto a la investigación criminal por delitos contra la niñez, debe haber investigadores, policías y jueces especializados para comprender mejor los casos. Pero faltan mejoras, como atención a los niños migrantes; en todos los casos la atención psicosocial es fundamental, la cual debe darse en varias instituciones del Estado.

-->

¿Qué cuellos de botella detienen la aprobación del Sistema de Protección?

–Según lo que entendemos, la ley no tiene grandes detractores porque no plantea temas controversiales, sino una reorganización y reordenamiento del sistema de protección con mayor participación a nivel departamental con servicios cercanos a los niños. Lo que falta es voluntad política desde el Congreso y que haya un impulso por el Ejecutivo para que se apruebe la ley, que es una oportunidad para cambiar la situación hacia la niñez.

¿Cuál es el panorama del país si no se aprueban leyes en favor de la niñez?

–Se debe invertir adecuadamente en el bono demográfico, que es una riqueza, se requiere de inversión decidida. Recientemente, desde Naciones Unidas se apoyó al Ministerio de Finanzas, Segeplan y varias instituciones que forman parte de atención a la niñez. Se ha hecho una estimación de los recursos humanos y financieros para implementar la Gran Cruzada por la Nutrición. Ya que la inversión en la niñez es inferior a la de países de los alrededores y se requiere de manera acelerada aumentar esa inversión.

¿Se debe promover la educación sexual en el país, ya que mujeres desde temprana edad son madres?

–Los embarazos en adolescentes es un tema complejo. Hay un plan nacional que hemos apoyado desde su implementación y es que hace falta educación sexual íntegra acorde a la edad de cada niño, no solamente la educación sobre biología de la reproducción, sino que también lo que rodea a la sexualidad que tiene que ver con la relación de pareja. Con el manejo de los conflictos, también hace falta un entorno de protección a las niñas de casos en que son víctimas en su vivienda. Es necesario que las niñas estén en la escuela secundaria general. Está comprobado que las adolescentes que están en la escuela han reducido el número de embarazos.

¿Cuáles son los resultados de invertir en la niñez, especialmente en las niñas?

–Desde la educación, habilitando escuelas para secundaria más cerca de las comunidades, los impactos serán positivos. Como la equidad de género, y con el desarrollo humano de la juventud se da un desarrollo económico del país. Ya que se les da herramientas para manejar su vida, por lo que se debe aprovechar el tiempo por el bono demográfico para construir una sociedad más justa, más progresista y más segura. Por lo que hacemos un llamado a buscar la igualdad de género. Asegurando la inversión en los niños y las niñas, pero, especialmente, en las niñas desde primera infancia, así aseguramos que tengan oportunidades como la secundaria, donde vemos una disparidad de género.

Apoyo de programas

El representante de UNICEF resaltó que entre los programas sociales que deben continuar están las transferencias de efectivo a familias de escasos recurso. Está comprobado que reduce la pobreza y no como dicen algunas personas.

Asimismo, Carrera comentó que en las próximas semanas se dará a conocer los datos de desnutrición que hay en el país. Ya que en 2019 se aprobó un préstamo para ese problema, pero los avances son lentos.

(Visited 8 times, 8 visits today)

Publicidad