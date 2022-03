Continúa audiencia de abogada Leily Santizo; MP imputará hechos

En las afueras de Tribunales la Alianza de Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia mostró su apoyo a las abogadas detenidas días atrás, así como a la jueza Erika Aifán.

Este lunes, 7 de marzo, continúa la audiencia de primera declaración de la abogada Leily Irina Santizo Rodas, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien fue capturado hace casi un mes.

Durante esta jornada en Torre de Tribunales será el turno del Ministerio Público (MP) para la imputación de los hechos.

Tanto Santizo Rodas, como Eva Siomara Sosa Pérez, ya realizaron su respectiva declaración la semana pasada, luego de muchos días de atraso de la misma.

Debido a que el caso se encuentra en reserva, hasta el momento se desconocen las causas por las cuales fueron detenidas, únicamente se sabe que señaladas de obstruir a la justicia.

Este mismo día la Alianza de Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia había convocado a una manifestación en la plaza del Organismo Judicial para pedir la libertad de las abogadas y exfiscales que están siendo procesadas: Siomara Sosa, Leily Santizo, Aliss Mórán, Virginia Laparra y Paola Escobar.

“Ya no más corrupción, ya no más persecución, ya no más criminalización, por eso hoy decimos justicia para Leily, para Siomara, para Virginia, para Paola y Aliss”, indicó una mujer al tomar el micrófono.