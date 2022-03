VIDEO: sujeto falla en intento de asesinar a un hombre

Un sujeto se dirigió a un hombre que estaba sentado en su carro, a quien disparó en varias ocasiones.

En un ataque aparentemente dirigido, un sujeto disparó en varias ocasiones a un hombre sentado en su auto en la calle 204 en Manhattan, pero no logró matarlo. En un video publicado por el NYPD se ve el momento en que el atacante baja de su auto y se dirige a su víctima en el barrio de Inwood. El ataque dejó al hombre con heridas en la ingle y la pierna izquierda, mientras el sospechoso huyó de la escena en un Ford de color oscuro que fue visto por última vez en dirección este en a la calle 207 West.

Al publicar el video, el NYPD pide ayuda para localizar al atacante, hasta el momento señalado por “asalto”. El Precinto 34 lleva el caso. Además del video publicado cinco días después del ataque, ocurrido el 28 de febrero, las autoridades ofrecen recompensa de hasta $3,500 a quien proporcione información para detener al presunto agresor.

WANTED for AN Assault in front of 619 West 204 Street,. #Manhattan @NYPD34pct on 2/28/22 @ 1:00 AM Suspect approached victim sitting in his car and opened fire striking victim twice. Reward up to $3500 Call 1-800-577-TIPS Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/Ax7MDJ2VoE

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 4, 2022