VIDEO | Guatemalteco denuncia maltrato en Consulado de Maryland

Miguel Terraza indicó que un trabajador consular lo agredió y le quitó el teléfono cuando grababa el maltrato que recibió otra persona en el interior de la entidad.

Un guatemalteco que vive en Estados Unidos realizó una denuncia tras salir del Consulado General de Guatemala en Maryland, Estados Unidos, lugar donde pretendía tramitar su pasaporte, pero dos funcionarios de dicha entidad lo trataron mal.

Miguel Terraza, como indicó llamarse al noticiero estadounidense “Telemundo 44”, dijo que ya habían pasado muchas horas desde que llegó a su cita, la cual tardó en ser tramitada por cerca de dos años.

Sin embargo, cuando una persona de la tercera edad que también aguardaba por ser atendido, pidió si podía pasar antes pero, según indicó Terraza, el funcionario consular le contestó de manera grosera y es cuando decide sacar su celular y comenzar a grabar, pero este le fue arrebatado.

Este incidente tuvo lugar el pasado 28 de febrero.

Según narró Terraza, luego de varios minutos de grabar con su teléfono al funcionario, este se lo arrebató y ya no se lo quiso devolver, más bien, llamó a la policía.

“Vino hacia mí y me agredió y me quitó el teléfono y se lo llevó. Me dijo que no podía grabar y llamaron a la policía”, aseguró.