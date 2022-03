Se confirman 3 mil 209 nuevos contagios de Covid-19

De acuerdo con la actualización del tablero, se practicaron 13 mil 178 pruebas.

Publicidad

La polémica por la pérdida de más de 1 millón de dosis de vacuna Sputnik, valoradas en cerca de Q90 millones, continúa dando mucho de qué hablar, y es que cabe resaltar que la vacunación es el paso más importante en la lucha contra la pandemia de Coronavirus.

Para el epidemiólogo Edwin Asturias, la tasa de personas que realmente rechazan la vacuna no supera el 5 %; ya que citando un estudio asegura que la mayoría de personas accede a la inmunización cuando escucha los argumentos del personal de salud. El ministro Francisco Coma detalló que, en efecto, no solo el rechazo a la vacunación provocó la pérdida de las dosis. No obstante, el escenario sigue contrario para el gobierno de Alejandro Giammattei, ya que hay millones de dosis cuyo vencimiento está para los próximos 30 días.

Actualización de Coronavirus

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social detalló la situación de la pandemia de Coronavirus para este miércoles, 2 de marzo.

Pruebas realizadas: 13 mil 178

Casos positivos: 3 mil 209

Pacientes fallecidos: 8

En totales

Casos positivos acumulados: 784 mil 024

Casos activos estimados: 39 mil 434

Pacientes fallecidos: 17 mil 018

Pacientes recuperados estimados: 727 mil 573

Piden evitar viaje a Hong Kong, azotado por Covid-19

Estados Unidos recomendó el miércoles a sus ciudadanos no viajar a Hong Kong debido a las estrictas medidas contra el coronavirus y el riesgo de que los niños sean separados de sus padres, en momentos que la ciudad enfrenta su peor ola de contagios.

“El Departamento de Estado actualizó el Aviso de Viajes para Hong Kong a Nivel 4 — No Viajar debido a restricciones” por covid-19, que incluyen el riesgo de que padres e hijos sean separados, indicó el consulado estadounidense en una declaración por Twitter.

“En algunos casos, niños en Hong Kong que dan positivo han sido separados de sus padres y mantenidos en aislamiento hasta que cumplan los requisitos para recibir el alta del hospital”, acotó el Departamento de Estado.

El Nivel 4 es la restricción más alta en los avisos de viaje del Departamento de Estado.

Hong Kong enfrenta su peor brote de covid-19 desde el inicio de la pandemia, con decenas de miles de casos diarios que han saturado los hospitales y pusieron en duda la estrategia de cero covid en la ciudad.

En los últimos dos meses se registraron 200.000 contagios, comparado con 12.000 casos en los dos años anteriores.

Durante dos años, Hong Kong mantuvo los contagios bajo control, pero un brote de la contagiosa variante ómicron en enero llevó las infecciones a niveles que no se habían visto.

(Visited 1 times, 1 visits today)