Pese a vencimiento de vacunas Sputnik, Salud continuará con negociaciones

La entrega de otras 4 millones de dosis Sputnik están previstas para 2022 y 2023, según lo establecido en la renegociación indicó el titular de Salud.

En conferencia de prensa, las autoridades de Salud confirmaron el vencimiento de un millón vacunas Sputnik contra la COVID-19 y el riesgo por la pérdida de Q84.3 millones.

No obstante, la renegociación del contrato con el fabricante de Rusia “sigue sobre la mesa”, confirmó el titular de la cartera, Francisco Coma, ante un acuerdo para adquirir otras 4 millones de dosis para 2022 y 2023.

“Lo primero que necesitamos es que esta vacuna, la que se ofrece para continuar con los procesos de vacunación de acuerdo al contrato que se estableció, debe tener un registro de emergencia y aún no se ha dado”, explicó el funcionario.

Coma indicó que se solicitó desde octubre pasado a Human Vaccine, la empresa intermediaria, el reemplazo o alguna alternativa por la caducidad de las dosis.

“En ese momento se nos respondió que las vacunas estaban teniendo una ampliación de vida media útil, a pesar de esto, nosotros permanentemente insistimos en el cambio de vacunas”.

¿Qué pasará con el contrato con Sputnik?

Para decidir si se comprará “una sola vacuna más” tendría que contar con el registro de emergencia indicó Coma, para más adelante confirmar que de igual manera “la negociación está sobre la mesa”.

“Eso no significa que no estemos buscando las alternativas suficientes para poder de alguna manera mecanismos para darle una solución a un problema que no solo es sobre la continuidad de contrato, sino a buscar las salidas para enfrentar una situación tan complicada”.

Según Coma, el departamento jurídico de la cartera debe evaluar el camino del contrato hacia futuro, sin que aún se haya definido rescindir del mismo.

“Hay cosas que están cambiando en el mundo que queremos ratificar y podrían darnos elementos para evaluar con certeza y no incurrir en sanciones por incumplimiento… no queremos incurrir en un doble gasto”, expuso.

Intentaron donar las dosis

Coma explicó que se hicieron gestiones para donar las vacunas, pero se han encontrado con el mismo escenario de países con dosis también próximas a vencerse.

“El fenómeno se está dando exactamente igual en todas partes. Algunas tienen las mismas características que nosotros, donde hay un franco rechazo (a la vacuna)”.

Añadió que aunque los fabricantes aseguran que el tiempo para el uso de las vacunas se puede ampliar, “es muy difícil generar confianza en la población sobre vacunas que tienen una fecha de vencimiento”.

