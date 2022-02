VIDEOS: Ucranianos cantan en estación del metro, refugiados ante invasión rusa

Cientos de ucranianos pasaron la noche en estaciones de metro, refugiados ante el temor por un ataque de las fuerzas rusas.

Una conmovedora, y al mismo tiempo desgarradora, escena se vio en una estación de metro de Kiev, donde un grupo de cristianos ucranianos cantaron para pedir misericordia y paz, en medio del conflicto bélico con Rusia. Esto, mientras cientos de personas buscaban refugios en las líneas subterráneas, convertidas en búnkeres improvisados, ante el temor por posibles ataques de las fuerzas rusas en la capital ucraniana.

¡Verdaderamente conmovedor! Cristianos ucranianos cantando sus alabanzas en una estación del metro de Kiev. Cantan por el perdón, la misericordia, la salvación, la alegría y la paz del pueblo de Ucrania. pic.twitter.com/W9XCFRxhMM — José Luis Morales (@JLM_Noticias) February 25, 2022

“En cada estación hay unas doscientas o trescientas personas apiñadas buscando refugio”, comentó el periodista y fotógrafo Emilio Morenatti, citado por medios internacionales. La tarde del jueves, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, anunció un toque de queda para proteger la “seguridad” de los habitantes, el cual se extiende desde las 22:00 hasta las 07:00 horas (locales). Las autoridades recordaron que los transportes públicos no funcionarán durante ese horario, pero que las estaciones de metro permanecerían abiertas para servir de refugio.

En las estaciones, familias enteras, con niños, ancianos y hasta mascotas, armaban camas improvisadas con frazadas y almohadas y cargaban mochilas y maletas, con las pocas pertenencias que tuvieron tiempo de tomar de sus hogares tras el anuncio y la recomendación de las autoridades de refugiarse.

UKRAINE🇺🇦 Subway 🚇stations become improvised bunkers in Kyiv, as people leave the Ukrainian capital #Ukraine #UkraineRussiaCrisis UCRANIA🇺🇦se refugian en estaciones subterráneas del Metro🚇por temor a los bombardeos pic.twitter.com/4gGIyA4fqH — abogadosvenezuela (@abogadosvenezu1) February 24, 2022

“Estamos todos aquí”

En medio de las tensiones, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reapareció este viernes por medio de un video publicado en sus redes sociales, confirmando que aún se encuentra en Kiev “defendiendo” a su país frente al avance de las tropas rusas. “Estamos todos aquí; nuestros militares están aquí; los ciudadanos, la sociedad, estamos todos aquí, defendiendo nuestra independencia, nuestro Estado”, proclamó Zelenski, vestido con un traje verde oliva de tipo militar y acompañado, entre otros, por su primer ministro, su jefe de gabinete y un asesor cercano.

Sus declaraciones se dan, no obstante, mientras las fuerzas de Moscú confluyen hacia Kiev, y la ciudad se prepara a vivir otra noche de posibles combates y bombardeos. Las fuerzas ucranianas y rusas ya habían protagonizado un primer choque temprano este viernes, en un barrio de la capital. El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó el viernes al ejército ucraniano a “tomar el poder” y a derrocar a Zelenski y a su entorno, a los que calificó de “neonazis y drogadictos”.

