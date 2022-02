Video capta el momento en que tanque ruso aplasta auto de un civil en Ucrania

Un segundo video muestra cuando, instantes más tarde, voluntarios se acercaron al automóvil aplastado con el objetivo de rescatar al conductor que estaba atrapado en un su vehículo completamente aplastado por las fuerzas invasoras.

Durante el segundo día de la invasión de Rusia a Ucrania, con enfrentamientos en distintos puntos de Kiev, un vecino de la capital ucraniana logró captar el dramático momento en el que un tanque ruso arrolla a un auto de un civil, cuyo conductor quedó atrapado en su interior pero que milagrosamente logró ser rescatado con vida.

El video muestra cómo un blindado ruso avanza a gran velocidad por una avenida del distrito de Obalon y en un momento cruza de carril y pasa por encima a un vehículo de color negro. El tanque inmediatamente dio marcha atrás y sigue su camino.

Un segundo video muestra cuando, instantes más tarde, voluntarios se acercaron al automóvil aplastado con el objetivo de rescatar al conductor que estaba atrapado en un su vehículo completamente aplastado por las fuerzas invasoras. Mediante la implementación de algunas herramientas, como un hacha y un objeto similar a una barreta, un grupo de hombres hizo lo imposible para destrabar la puerta y rescatar a la persona, que lucía vital pero visiblemente herido.

Reportes posteriores desde la capital ucraniana dieron cuenta de que el conductor del automóvil sobrevivió al arrollamiento, según consignó el dirario británico The Daily Mail. Mientras que Viktor Berbash, un residente local de 58 años, le dijo a The Sun que se fue a su balcón después de escuchar disparos la madrugada del viernes y vio el impactante accidente.

The man whose car was rammed and crushed by alleged Russian strela has been rescued,

Kyiv oblast#Ukraine pic.twitter.com/qqikd1Efel

