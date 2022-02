Avanza en un 23% la construcción del Hospital Regional de Chimaltenango

El presidente Alejandro Giammattei informó que el asistencial llevará por nombre “Hospital Taiwán-Chimaltenango”, en agradecimiento a la República de China-Taiwán, que donó la construcción del edificio.

La construcción del Hospital Regional de Chimaltenango, que arrancó en junio de 2021, ha avanzado en un 23%, según informó el Gobierno de Guatemala.

Se indicó que está previsto que los trabajos concluyan en noviembre de este año y desde ese momento se pueda brindar atención a la población guatemalteca.

Este centro asistencial contará con una capacidad de 350 camas. Se brindará atención especialmente a la población de Sacatepéquez, Chimaltenango, Quiché y Sololá.

Se mencionó que será un centro de referencia, lo que permitirá que la población no tenga que viajar a la capital.

El Ejecutivo detalló que se contará con distintos especialistas en áreas como: medicina general, cirugía, pediatría, ginecología, maternidad, traumatología, cuidados intensivos e intermedios para adultos y niños y atención para recién nacidos.

También habrá unidades de aislamiento, encamamiento, consulta externa, rayos x, laboratorios, hemodiálisis y tomografía.

En tanto, el antiguo hospital de la localidad será transformado para que funcione como un centro de atención materno infantil.

El presidente Alejandro Giammattei realizó una visita esta semana en el área donde se edifica el hospital regional de Chimaltenango.

Estuvo acompañado por el embajador de China-Taiwán, Li-Cheng Cheng, el ministro de Salud, Francisco Coma, y otras autoridades de Gobierno.

Superb to see Amb. Cheng join #Taiwan's🇹🇼 good friend @DrGiammattei at the construction ceremony for Chimaltenango Hospital. We thank #Guatemala's🇬🇹 president for his support & touching recognition of the ways in which #TaiwanCanHelp. Action, not words, achieves #HealthForAll! https://t.co/qgl4bE5J1a pic.twitter.com/gc08hX4Aqe

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) February 4, 2022