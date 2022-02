VIDEO: Intentan asaltar a joven mientras grababa un baile para TikTok

“En el video se ve que él quería empujarme como para agarrar el celular, pero reaccioné rápido”, relató la joven.

Publicidad

Una joven influencer llamada Kimberly Luna, originaria de México y famosa en TikTok, donde cuenta con más de 118 mil seguidores, captó en video el momento en el que un hombre intentó asaltarla mientras ella grababa una coreografía para compartirla en la plataforma.

En el breve clip se ve a Kimberly realizando unos pasos de baile, en plena calle, al ritmo de la canción “El Avioncito”, del artista colombiano Giblack. Sin embargo, también se observa a un hombre, vestido con una sudadera y un gorro, caminando a pocos metros de ella y observándola.

Kimberly voltea y se percata de la presencia del sujeto, pero continúa con la coreografía, hasta que unos segundos más tarde avista la llegada de otro individuo, quien aparentemente tenía la intención de robarle el teléfono celular con el que ella se encontraba grabando el video.

Tras detectarlo, la joven se apresuró a tomar su teléfono, chocando con el presunto ladrón, quien escapa caminando del lugar.

“Momento exacto donde casi me quitan el celular (…) estuvo cerca, muy cerca”, escribió en el texto que acompaña el TikTok.

“Me reí por los nervios”

Luego del incidente, la joven subió otro TikTok explicando lo que había sucedido y aclarando que no se trató de algo preparado y que en realidad estuvo a punto de perder su celular por un robo.

“Tengo que dejarles dos cosas en claro: primero, no fue actuado. Segundo, me reí por los nervios”, dijo Kimberly en el video.

“Yo, antes de grabar ese TikTok, ya había mirado que (los dos hombres) venían para acá (…) Mucha gente venía pasando, pero él (el asaltante) me dio mucha ‘mala espina’”.

“En el video se ve que él quería empujarme como para agarrar el celular, pero reaccioné rápido. No sé qué me pasó, pero cuando agarré el celular me reí por los nervios. No sentí miedo, fueron más los nervios que el miedo. Después de eso, agarré mi celular y me quedé en shock, como que procesando lo que había pasado”, agregó.

Kimberly, además, indicó que aparentemente los dos hombres que aparecen en el video eran cómplices, pues el que pasó primero, caminando atrás de ella, se quedó esperando al segundo, que trató de robarle el celular.

“Yo estaba afuera de un local y me metí rápido porque ahí tenía mis cosas (…) después de que terminó el video no pasó nada; no los seguí ni les dije nada. Solamente me metí al local y me reí como loca”, dijo.

(Visited 34 times, 34 visits today)