FATAL ACCIDENTE. Automovilista provoca la muerte de nueve personas

"Nunca antes habíamos visto una colisión de tránsito con tantas víctimas como ésta", dijo a la prensa el vocero de información pública del Departamento de Policía de Las Vegas Norte, Alexander Cuevas.

Nueve personas murieron en la ciudad estadounidense de Las Vegas luego que un automóvil se pasó a toda velocidad un semáforo en rojo y se estrelló contra otros cinco vehículos que transitaban una intersección de avenidas, según reportaron la policía y medios locales.

Nine people confirmed dead on crash on city streets. How could this even happen? Here’s what we know. See below. Police say the speeding Dodge, while driving on Commerce St, blew through a red light into Cheyenne, which has three lanes in each direction. Multiple cars hit. (1/2) pic.twitter.com/NAnntHDZJN

