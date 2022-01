MP le responde a S. Foppa tras denunciar falta de pago a trabajadores

La respuesta del MP hizo que los usuarios de Twitter reaccionaran al respecto.

En redes sociales fue publicado un supuesto memo del Ministerio Público (MP), en el cual se informaba a los empleados del ente investigador que habría un retraso en el desembolso del sueldo de enero.

El documento con fecha del 28 de enero de 2022, está dirigido a todo el personal del MP, en el cual se detalla que estaban “agotando esfuerzos” para pagar la planilla de dicho mes.

Fue el extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, quien hizo la denuncia en sus redes sociales.

“El MP no le ha pagado a sus trabajadores por ineficiencia”, escribió Solórzano Foppa y luego hizo señalamientos contra la fiscal general Consuelo Porras.

Sin embargo, unos minutos después, el exfuncionario informó que los trabajadores del ente investigador ya habían recibido su pago.

“Les acaban de pagar, no creo que haya sido por mi tuit, pero parece que no a todos les han pagado. Así que todavía no hay que cantar victoria”, expresó el exjefe de la SAT.