Guatemala sin fecha para iniciar con la vacunación a niños de 5 a 11 años

Francisco Coma, titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), se refirió a la vacunación contra el Covid-19 para infantes entre los 5 y 11 años edad.

Según Coma, la cartera a su cargo sigue en el proceso de negociación para adquirir las vacunas.

“Desgraciadamente hay temas que no están en las manos o decisión de un ministro. Hay condiciones contractuales que no puedo revelar que van y que hacen muy complicada la posibilidad de a veces cerrar un contrato. Esto va más allá de las capacidades del ministerio”, expresó el titular del MSPAS.

#CORONAVIRUSGT Dr. Francisco Coma, ministro de Salud: "Hago un llamado a la reflexión, para que comprendamos que tenemos una variante que, si bien es cierto no produce una enfermedad tan grave, sí puede llevarnos a enfermar gravemente si no estamos vacunados" pic.twitter.com/VQ2odXMT90

De acuerdo con el funcionario, están trabajando en equipo y haciendo lo necesario para solventar dicho tema.

“Nosotros no hemos dejado de negociar en ningún momento, todas las semanas en reuniones haciendo una serie de cambios y clausulados. Tenemos la esperanza de llegar a acuerdos muy pronto y que en marzo, como en fecha tentativa, aunque no lo puedo asegurar porque no depende de nosotros, sino de la flexibilidad del proveedor en las negociaciones de poder llegar a un buen acuerdo”, detalló el jefe de la cartera salubrista.