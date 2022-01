“El riesgo es que los niños no están vacunados”, advierte director del Hospital Roosevelt

Actualmente, hay 12 niños hospitalizados en el Roosevelt por Covid-19, tres de ellos en condición grave.

Si bien durante el año pasado las infecciones de Covid-19 en los niños no se reportaban con frecuencia, de uno a dos ingresos semanales o incluso ninguno en el Hospital Roosevelt, al parecer ómicron está aumentando los casos.

Marco Antonio Barrientos, director de ese centro, informó que actualmente hay 12 niños hospitalizados por Covid-19, el 30% en condición grave.

“Creo que es importante que los niños puedan recibir clases presenciales… pero debemos sopesar que es una población que no ha sido vacunada”, declaró Barrientos en una conferencia de prensa este jueves, en la que habló sobre el aumento de casos relacionados con la variante ómicron.

A decir del funcionario, los niños siguen siendo una población vulnerable y al no estar vacunados los menores de 12 años y con el regreso a clases se teme que hayan más contagios. “Esto nos preocupa mucho porque puede elevarse el número de contagios bruscamente”, aseguró.

De 185 personas que resultaron positivas a Covid-19 recientemente, 130 de los casos correspondían a la variante de la Covid-19, ómicron. “Nos más preocupa que un 6.5% fueron niños menores a 12 años”, expuso el médico.

Los síntomas que presentan los niños contagiados son los mismos que en adultos; tos, congestión, dolor de cuerpo y fiebre.

“Se dice que el 90% de los maestros está vacunado, pero todos sabemos que el que estén vacunados no quiere decir que no vaya a volverse a enfermar y la pueda transmitir a los chicos y el riesgo es que ellos (alumnos) no están vacunados. Es una situación muy difícil”, añadió.

Según Barrientos, se debe centrar la atención en pedir al Gobierno que vacunen a todos los niños menores de 12 años para regresen “con mayor tranquilidad” a clases. “Sabemos que la vacuna no evita la enfermedad, pero reduce sí que minimiza los efectos serios que pueda tener”, aseguró.

Piden cumplir con presupuesto

El director del Hospital Roosevelt indicó que están abastecidos, pero la deuda que se arrastra es grande.

De acuerdo a Barrientos, de Q157 millones requeridos se hizo un traslado de Q34 millones. El abastecimiento del hospital se mantiene bajo una presión de deuda con los proveedores. “Sino iremos parando, y lamentablemente el costo de esta situación son vidas”.

