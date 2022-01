Casi 2 millones de migrantes interceptados en su camino a EE. UU. durante mandato de Biden

El número de personas interceptadas al cruzar la frontera sur desde que Biden fue investido se eleva a 1.855.023, de los cuales la mayoría son de Guatemala, El Salvador y Honduras.

El presidente estadounidense Joe Biden llegó a la Casa Blanca con una batería de reformas migratorias bajo el brazo, pero algunas tropezaron con el Congreso en su primer año de mandato.

Después de la línea dura de su predecesor republicano, Donald Trump, Biden prometió una política migratoria “más humana”.

“Presenté una propuesta sobre migración que, si la aprobáramos, estaríamos en un lugar totalmente diferente en este momento. Pero no lo estamos porque no tenemos ni un solo voto republicano”, declaró Biden el miércoles durante una rueda de prensa de dos horas en la Casa Blanca.

Y es que el presidente demócrata abrió varios frentes: propuso una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados en un país que lleva 35 años sin una ley de este tipo, pero nunca se votó.

La frontera con México ha dado dolores de cabeza al gobierno, que mantuvo el polémico Título 42, una disposición utilizada desde la era Trump que permite expulsar inmediatamente a los migrantes indocumentados, aunque sean solicitantes de asilo, debido a la pandemia de covid-19.

“La promesa de Biden de crear un proceso seguro y ordenado para buscar asilo en la frontera sigue sin cumplirse por completo, la detención de inmigrantes se ha ampliado, las familias separadas no se han reunido y los retrasos burocráticos han ralentizado drásticamente la aprobación de visas”, se queja Jeremy Robbins, director del Consejo Estadounidense de Inmigración (American Immigration Council) en un comunicado.

“¡Los números no mienten! ¡Está claro que con casi 2 millones de personas deportadas y expulsadas ante sus ojos este año la seguridad de nuestras comunidades no ha sido una prioridad!”, coincide la oenegé United We Dream.