“Grandes daños” tras masiva erupción volcánica y tsunami en Tonga

El malecón de la capital estaba “seriamente dañado con piedras y escombros arrastrados tierra adentro por el tsunami”, según los vuelos de vigilancia.

Organismos de socorro reportaron el martes “grandes daños” en Tonga, tras la erupción volcánica ocurrida días atrás y que fue seguida de un tsunami en este archipiélago del Pacífico, desastre que también dejó al menos un muerto.

Las primeras indicaciones de la magnitud de la crisis comenzaron a conocerse mediante llamadas irregulares por teléfono satelital e imágenes de satélite, tres días después de la erupción. El país había quedado incomunicado debido a los daños a las redes de la isla.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reveló que los vuelos de vigilancia confirmaron “daños sustanciales a propiedades” en las islas Mango y Fonoi. “Una señal activa de auxilio fue detectada en Mango”, indicó OCHA en un informe urgente.

La isla tiene unos 30 pobladores, según el censo de Tonga.

El OCHA reportó también “grandes daños” en las playas occidentales de la isla principal Tongatapu, “con varios hoteles y/o casas destruidas y/o severamente dañadas”.

We report significant infrastructural damage around the main island following the tsunami that occurred after the #TongaVolcano eruption on 15/01.

Authorities have called for immediate assistance, in particular for fresh water & food, as assessments continue.

