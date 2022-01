VIDEOS: incendio en edificio deja 19 personas fallecidas

Las autoridades confirman 19 muertos, incluidos 9 niños, en el incendio que se registró en un edificio.

Las autoridades de la ciudad de Nueva York reportaron la muerte de 19 personas, de las cuales 9 son niños, en mega incendio en edificio en El Bronx.

Además se confirmó que al menos 32 personas resultaron con heridas severas y varias están en condición grave, luego del siniestro atendido por unos 200 elementoss del Departamento de Bomberos de Nueva York.

Los hechos ocurren en el inmueble del 333 de la calle 181 East, indicaron las autoridades, quienes señalaron que se trata del siniestro más grave en un edificio de viviendas en los últimos 30 años en la Gran Manzana.

El comisionado del FDNY, Dan Nigro, reconoció la magnitud del incendio, incluido el humo provocado.

Approximately 200 ⁦@FDNY⁩ members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/Glo0UlNUSz

