El mensaje de la Reina Isabel II por Navidad del que todos hablan: recordó a su esposo

"El brillo travieso e inquisitivo (de sus ojos) era tan brillante al final como cuando le vi por primera vez", expresó la soberana al referirse sobre el príncipe Felipe, fallecido en abril.

Su mirada “traviesa”, su “sonrisa familiar”, su compromiso “pionero” con el medioambiente… En su tradicional mensaje de Navidad este sábado, la reina Isabel II confesó que “echaba de menos” a su difunto esposo Felipe.

Isabel II apareció con un vestido rojo, sentada junto a una fotografía de 2007 en la que ella y su marido se miran y se sonríen, tomada durante sus bodas de diamante (60 años de matrimonio). También llevaba el broche de zafiro con forma de crisantemo como el día de su boda de miel, en 1947.

La reina, de 95 años, afirmó haber “vivido mucho consuelo” con los numerosos homenajes que recibió tras la muerte del duque de Edimburgo, en abril, a los 99 años.

La reina de Inglaterra, que habló con ternura del hombre con el que estuvo casada 73 años, se detuvo en “su sentido del deber, su curiosidad intelectual y su capacidad para divertirse en cualquier situación”.

“Aunque le eche de menos y su familia le eche de menos, sé que querría que disfrutáramos de la Navidad”, añadió la reina delante de un iluminado árbol de Navidad, mientras insistió en la “felicidad” de esta fiesta “a pesar de que nos falte la risa familiar”.

Con información de AFP

The Queen has paid a touching tribute to her “beloved” Prince Philip in her first Christmas broadcast since his death. Watch the speech in full here👇🏻pic.twitter.com/M8cIYIBZMj

— Lizzie Robinson (@LizzieITV) December 25, 2021