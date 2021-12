Congresista estadounidense criticado por tuit navideño con armas de fuego

Thomas Massie, un representante del incondicionalmente republicano estado de Kentucky, publicó el sábado la foto suya junto con seis miembros de su familia, cada uno sonriendo y empuñando un arma, junto a la leyenda "¡Feliz Navidad! PD: Santa, por favor trae munición".

Un congresista estadounidense está en el ojo de la opinión pública por publicar una foto de su familia sonriendo y sosteniendo armas frente a un árbol de Navidad, días después de que un tiroteo mortal en una escuela conmocionara al país.

Thomas Massie, un representante del incondicionalmente republicano estado de Kentucky, publicó el sábado la foto suya junto con seis miembros de su familia, cada uno sonriendo y empuñando un arma, junto a la leyenda “¡Feliz Navidad! PD: Santa, por favor trae munición”.

La publicación provocó una rápida protesta, encabezada por los padres de víctimas de tiroteos escolares y de compañeros legisladores, que acusaron a Massie de insensibilidad días después de que un adolescente matara a tiros a cuatro compañeros de una secundaria en Oxford, Michigan.

Adam Kinzinger, un congresista republicano por el estado de Illinois, expresó en tanto en su cuenta de Twitter que apoyaba los derechos de posesión de armas en Estados Unidos -garantizados por la Constitución-, pero aseguró que la publicación de la foto “no apoya el derecho a tener y portar armas”. “Esto es un fetiche de armas”, sentenció.

Fred Guttenberg, cuya hija fue asesinada en el tiroteo escolar más mortífero de la historia de Estados Unidos en Parkland, Florida, en 2018, respondió a la publicación de Massie con una suya.

.@RepThomasMassie, since we are sharing family photos, here are mine. One is the last photo that I ever took of Jaime, the other is where she is buried because of the Parkland school shooting.

The Michigan school shooter and his family used to take photos like yours as well. pic.twitter.com/MsQWneJXAp

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) December 4, 2021