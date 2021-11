Con dramáticas imágenes denuncian maltrato animal contra caballo en volcán

El equino es utilizado para cargar las pertenencias de las familias que buscan subir el coloso de Acatenango.

Por medio de las redes sociales denunciaron un caso de maltrato animal contra un caballo que es utilizado para cargar pertenencias para el ascenso del volcán de Acatenango.

En las imágenes se observa al equino desvanecido por el peso que lleva en el lomo, el cual es obligado a levantarse para seguir caminando.

“Es mi forma de ganarnos la vida, pero a uno también le da cosa verlos así”, dice una de las personas que manipuló al animal para que siguiera el camino.

Varios de los turistas que presenciaron el notorio cansancio y sobreesfuerzo del caballo, en deplorables condiciones, comentaron “Ya no aguanta”.

“Por medio de esta publicación quiero hacer llegar a toda población mi molestia ya que el ascenso al Volcán Acatenango no es para un paseo familiar donde implique llevar a niños menores, tampoco para personas que no están en condición física, mucho menos personas que no sean conscientes y capaces de cargar su propio equipaje y por esto opten a pagar el “Servicio” que muchos guías o locales ofrecen UN CABALLO para que cargue tu peso/equipaje”, fue la denuncia que abrió el debate en redes sociales sobre maltrato animal.