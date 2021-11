Variante Ómicron representa un “riesgo muy alto” para el mundo, advierte la OMS

La OMS advirtió que “podrían haber futuros picos de Covid-19, con consecuencias severas”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la nueva variante Ómicron del coronavirus representa un “riesgo muy elevado” para el mundo, aunque aclaró que, por el momento, no se ha registrado ninguna muerte asociada a esta mutación.

“Dadas las mutaciones que podrían conferirle la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle una ventaja en términos de transmisibilidad, la probabilidad de que Ómicron se extienda a nivel mundial es elevada”, indicó la organización.

Por ello, “podrían haber futuros picos de Covid-19, con consecuencias severas”, agregó la OMS en un documento técnico publicado este lunes, en el que también brindó consejos a las autoridades para intentar frenar su avance, aunque todavía hay muchas incógnitas sobre su virulencia y su transmisibilidad.

LIVE: Opening of the #WHASpecial with @DrTedros https://t.co/o1Xc5973Qk

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 29, 2021