Policía remite a 39 inmigrantes de distintas nacionalidades

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los dos grupos de migrantes iban en tránsito en distintos puntos del departamento de Chiquimula.

La policía retuvo este domingo a dos grupos que sumaron 39 inmigrantes y los remitió a la delegación del Instituto Guatemalteco de Migración en Agua Caliente por su estatus irregular.

De acuerdo al informe policial, un grupo está conformado por 18 migrantes, entre ellos un menor de edad, provenientes de Venezuela, Senegal y Haití, a quienes se les interceptó durante un operativo de seguridad instalado en el kilómetro 227 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de la frontera Agua Caliente en Chiquimula.

A los migrantes se les retuvo “por permanecer de manera irregular en el país e incumplir con los protocolos migratorios y de bioseguridad correspondientes”, informó la fuente oficial.

Localizan a segundo grupo de migrantes

La policía también interceptó a otro grupo de 21 migrantes, cuatro de ellos menores, en una aldea en San Juan Ermita, en el departamento de Chiquimula. En este grupo se identificó a personas de nacionalidad ecuatoriana, venezolana, china, colombiana y cubana.

La institución no precisó las circunstancias en la que los retuvieron e indicó que iban en tránsito y no en vehículos, por lo que no hubo capturas.

PNC localiza a 18 migrantes fueron remitidos a Migración 18 ciudadanos de Venezuela, Senegal y Haití entre ellos un menor fueron localizados en un operativo en el km 227 ruta Interamericana jurisdicción de la frontera Agua Caliente, Chiquimula.#DenunciaAnonima1561 pic.twitter.com/SSfID4oVcZ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 28, 2021

Caso similar en Zacapa

A comienzos de esta semana, se capturó a dos hombres por transportar en dos vehículos particulares a diez migrantes irregulares procedentes de Uzbekistán.

La policía informó en esa ocasión que la intención de los extranjeros era llegar a los Estados Unidos.

Los capturados fueron traslados al juzgado respectivo y los inmigrantes quedaron a cargo del Instituto Guatemalteco de Migración.

Dos capturados por llevar a 10 personas originarias de Uzbekistán que ingresaron de manera irregular al país En el kilómetro 150 ruta Interamericana, jurisdicción de la aldea Santa Rosalía, Zacapa, agentes de la #SGAIA reportan la captura de César Nova, y Alfredo Jiménez pic.twitter.com/JC5A43PvOY — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 22, 2021

Crisis migratoria

Guatemala es una nación de paso, y no es ajeno al éxodo de países que atraviesan crisis económica, social o política.

Las escenas de personas cruzando el país con la intención de llegar hacia los Estados Unidos se hace cada vez más cotidianas.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de Naciones Unidas, abogó en Panamá por rutas más controladas para los miles de migrantes, principalmente haitianos, que van de sur a norte en Latinoamérica en una peligrosa travesía hacia Estados Unidos.

El pasado 2 de noviembre, la PNC informó que localizaron a 54 migrantes haitianos en el interior de un furgón en ruta al Pacífico.

Luego, el Parlamento Centroamericano exhortó a los países de la región y a la ONU apoyar a Haití. El organismo advirtió de una crisis política, humanitaria y migratoria, tras el asesinato del presidente Jovenal Möise en julio pasado.

