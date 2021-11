Nueva variante del coronavirus es llamada “Ómicron” y clasificada como “preocupante”

El grupo de expertos encargado de seguir la evolución del virus advirtió que la nueva variante “tiene un gran número de mutaciones”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este viernes que la nueva variante del coronavirus, detectada en Sudáfrica y cuya denominación científica es B.1.1.529, será llamada “Ómicron”, y fue clasificada como “preocupante”.

“La variante B.1.1.529 fue notificada por primera vez a la OMS por Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021 (…). Esta variante tiene un gran número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes”, dijo el grupo de expertos encargado de seguir la evolución del Covid-19.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 26, 2021