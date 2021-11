EN IMÁGENES: ¡Así se vivió el tradicional desfile de Acción de Gracias en Nueva York!

Los globos gigantes y las carrozas volvieron a recorrer las calles de Nueva York, aunque todavía con medidas de seguridad por la pandemia.

Publicidad

¡Volvió el color en Acción de Gracias a Nueva York! La ciudad estadounidense vivió de nuevo, en su totalidad, el tradicional desfile de Macy’s, con globos gigantes, carrozas y artistas invitados, un año después de que el evento se viera afectado por las restricciones por la pandemia de Covid-19.

Miles de espectadores, que el año pasado no pudieron acudir en persona, volvieron a estar presentes en las calles de Manhattan para el recorrido de 4 kilómetros (limitado a una cuadra en 2020), y lo mismo hicieron bandas de música de secundarias de todo el país, que amenizaron el evento (en la edición pasada solo participaron artistas locales para reducir los traslados).

En tanto, los famosos globos gigantes, que el año pasado estuvieron amarrados a vehículos, volvieron a ser manipulados y conducidos por personas, en su mayoría disfrazadas, que alegremente saludaron a los presentes.

Kicking off the #MacysParade is the cast of Annie Live! Cue the confetti because it's officially showtime. Let's do this! @nbc pic.twitter.com/5RyOQkZNZh — Macy's (@Macys) November 25, 2021

Look at which float is arriving now! Check out Tom Turkey 🦃 live now during the #MacysParade! pic.twitter.com/5SNkYRqHXa — Macy's (@Macys) November 25, 2021

Are you watching the #MacysParade? Tune in for a blessing and performance from the Wampanoag Tribe. pic.twitter.com/5FM7fCo8HJ — Macy's (@Macys) November 25, 2021

No job is too big for @PawPatrol who is soaring down the #MacysParade route! Did you catch a glimpse of your favorite pup? pic.twitter.com/iikVLw6RRE — Macy's (@Macys) November 25, 2021

Flying down 34th Street now is Red Titan the alter ego of Ryan, from Ryan's World. Fun fact: Over 15 gallons of red paint were used to paint Red Titan's cape. 🦸 #MacysParade @ryansworld pic.twitter.com/XXXkDW4ZWB — Macy's (@Macys) November 25, 2021

See anyone familiar? 🐾 @BluesCluesYou is marching down the #MacysParade route with some old and new friends! pic.twitter.com/u6CDaF0FlI — Macy's (@Macys) November 25, 2021

Introducing, for the first time ever: Toni, the Bandleader Bear! Watch the historic first flight live right now! #MacysParade pic.twitter.com/ouaXDEmOKq — Macy's (@Macys) November 25, 2021

Have you seen all the balloons so far? 🎈 Check out some of these #MacysParade moments you may have missed! pic.twitter.com/FJR28qMngA — Macy's (@Macys) November 25, 2021

Look who came to visit us from Bikini Bottom. It's @SpongeBob and Gary! Wait, are they going to be okay on the #MacysParade route without water? pic.twitter.com/AZxwnB3zWm — Macy's (@Macys) November 25, 2021

This float celebrates & inspires women who shoot for the stars when they pursue a career in STEM! Dance along with K-Pop sensation🥬 @aespa_official 🥕 and @olayskin — there's some girl power on the #MacysParade route! pic.twitter.com/xiYT3rA2rE — Macy's (@Macys) November 25, 2021

🎶 We all know the #MacysParade is the very best, like no Parade ever was. 🎶 Check out the all new @Pokemon balloon featuring Pikachu and Eevee! pic.twitter.com/LIUEHBGLGS — Macy's (@Macys) November 25, 2021

🎅🏻 The #MacysParade may have ended but the party isn't over! Thank you for watching, and we can't wait for next year! pic.twitter.com/Zl8z1tPYOt — Macy's (@Macys) November 25, 2021

Se mantuvieron las medidas

Pese a la sensación de nueva normalidad, las medidas se mantuvieron durante el desfile, pues tanto personal como voluntarios tuvieron que vacunarse contra el Covid-19 y usar mascarilla. Para los asistentes, sin embargo, no se requirió estar vacunados contra la enfermedad, aunque Macy’s, organizadora del evento, los alentó a usar cubrebocas.

Además, miles de policías fueron asignados a la ruta del desfile, y se utilizaron camiones recolectores de basura llenos de arena, así como barreras de concreto, para cerrar el paso vehicular. También había presencia de agentes y perros detectores de bombas, así como equipos especiales.

Además, según la jefa de contraterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York, Martine Materasso, citada por medios internacionales, fueron instaladas más de 300 cámaras adicionales a la ruta del desfile.

Todas estas medidas fueron tomadas después de que el pasado fin de semana el conductor de un vehículo atropellara deliberadamente a una multitud en un desfile navideño en Milwaukee, dejando seis muertos y más de 60 heridos.

(Visited 56 times, 56 visits today)