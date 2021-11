VIDEO. Camioneta atropella a personas en desfile navideño en Wisconsin

"El Departamento de Policía de Waukesha recuperó un vehículo sospechoso. Es una investigación en curso", señaló Dan Thompson, jefe de la policía.

Una camioneta se estrelló la noche del domingo contra un desfile navideño en el estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos, hiriendo a más de 20 personas, dijo la policía.

Los funcionarios aún recopilaban información sobre el incidente, que ocurrió poco después de las 16H30 (22H30 GMT), mientras se desarrollaba el desfile anual en la ciudad de Waukesha, un suburbio de Milwaukee.

“Una camioneta roja se metió en nuestro desfile de Navidad que celebrábamos en el centro”, dijo a los periodistas el jefe de policía Dan Thompson. “Más de 20 personas resultaron heridas como resultado de este incidente”.

La cadena Fox6 News Milwaukee compartió en YouTube un fragmento del paso de la camioneta roja en medio del desfile.

“El Departamento de Policía de Waukesha recuperó un vehículo sospechoso. Es una investigación en curso”, señaló, en tanto agregó se había identificado a una persona de interés.

Photos appear to show the red SUV involved in the Waukesha Holiday Parade incident. Follow updates here: https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/hfN0avE9Hp

— CBS 58 News (@CBS58) November 22, 2021